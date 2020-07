Ciudadano señala que Iglesia de Xalapa cita a padres a pláticas para sacramentos

Al Calor Político:



Me dirijo a ustedes para que por este respetable medio las autoridades municipales y del Estado intervengan, ya que la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la colonia Campo de Tiro, en Xalapa, está citando a los padres de familia y padrinos de los niños que van a llevar a cabo su confirmación y comunión, a tomar las pláticas para dichos sacramentos, ya que están próximas las fiestas de la virgen el día 15 de agosto.



Son varias parroquias las que dependen de ella y a su vez, varios grupos de niños que toman su catecismo (confirmación y comunión). Ante la situación del Coronavirus, agregando que Xalapa está en semáforo rojo, no es posible que se exponga a tantas personas y sobre todo a los niños, que si bien es decisión de cada quien si asiste o no a las pláticas, no deberían de promover estas reuniones.



Les pido a las autoridades atiendan este llamado y eviten estas situaciones. Y ojalá las autoridades eclesiásticas también comprendan que no se puede, que ya tendremos tiempo de realizar nuestros sacramentos siempre y cuando las condiciones sean las más seguras para nuestras familias.



Agradezco de antemano su atención.