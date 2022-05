Ciudadano señala que Secretario de Alcaldía de Emiliano Zapata no sigue principios de la 4T

Buen día:Por medio del presente queremos presentar nuestra queja para que la ciudadanía conozca el actuar del secretario del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, el Ing. Jorge Alberto Melgoza Cárdenas, el antimorenista.Esperamos poder tener en su medio un espacio para poder manifestarnosUna de las máximas que emplea el Presidente de la República y el Gobernador de Veracruz es que se tiene que hacer valer la democracia y convertirla en un hábito. Sin duda que para Melgoza Cárdenas estas palabras no significan nada, pues como Secretario del Ayuntamiento de Emiliano Zapata ha mostrado cualidades contrarias a las que pretende incluso mostrar el Presidente Municipal.Melgoza Cárdenas es un servidor público con falta de oficio, tacto, sensibilidad y respeto a los usuarios de trámites y demanda de servicios que acuden al Ayuntamiento.Como muestra tenemos las pasadas elecciones de agentes municipales en el municipio de Emiliano Zapata. Resulta que en las comunidades de Alborada y Terrero, las cosas no resultaron ser como el Palacio Municipal dio la instrucción.Por un lado, en Alborada la votación para el cargo de Agente Municipal resultó en empate, compitiendo una ciudadana contra Elizabeth Córdoba Perea y su suplente, el esposo de Maribel Carmona, quien es funcionaria estatal en la SEGOB y ahora refugiada en el ayuntamiento de Emiliano Zapata, quien por cierto, tiene a su familia trabajando en el Palacio Municipal de Dos Ríos, sin duda en pago a las aportaciones que hicieron a la campaña del actual Presidente Municipal; y al no resultar electos en la elección, el Presidente Municipal ha apoyado a este grupo de personas. La comunidad ya les dijo que no los quieren como autoridad, aun contado con el respaldo del Palacio, ¿qué acaso el Presidente no repite en sus mañaneras que se acabó el influyentismo?El gran Melgoza Cárdenas buscó persuadir a los otros participantes a declinar en favor de la planilla en donde como suplente iba el esposo de esta señora Maribel Carmona, quien presume a todo al que se encuentra de su poder, sin duda debe ser mucho porque donde el Presidente Municipal haya tenido que recibir a integrantes de su familia y a ella; tal pareciera que es más poderosa que Melgoza.Otro incidente que aún no logra dimensionar Melgoza Cárdenas y que sin duda tendrá ecos en futuros días es el tema de El Terrero. Resulta que dicha comunidad siempre ha elegido a su agente municipal a través del método de auscultación previsto en la Ley orgánica del municipio libre. Sin embargo, durante este proceso se dio a través del voto secreto, procedimiento aplicado por primera vez en dicha comunidad.A esta elección sólo se registró una persona de nombre Juan Lara Méndez, quien a su vez participó en la auscultación que realizó la comunidad y quien dijo que de no ser elegido renunciaría a su registro.Todo lo expresado aquí se le hizo del conocimiento a Melgoza Cárdenas, quien en un tono burlesco y faltando al respeto a los informantes les manifestó su imposibilidad de hacer algo, sin considerar la voluntad del pueblo.Y por qué, sin considerar la voluntad del pueblo, muy fácil, la persona elegida en la asamblea tuvo 182 votos de los jefes de familia y por Juan Lara Méndez el día de la elección votaron 2 personas. Sin duda el pueblo manifestó su voluntad, una voluntad ignorada por Melgoza y por la falta de palabra por parte de Lara Méndez a no renunciar al registro como agente municipal, al cual rindió protesta el 1° de mayo de la presente anualidad, quien además tiene un hijo trabajando en el Ayuntamiento cobijado por Melgoza Cárdenas.Hacemos un llamado de civilidad y respeto a la voluntad de la comunidad, se exige un respeto al pueblo de Emiliano Zapata, por parte del Secretario del Ayuntamiento. Se requiere que lo ediles no sean comparsas de los berrinches y falta de atención por parte de su Secretario del ayuntamiento.Se hace un llamado a las localidades de Emiliano Zapata a no ser sometidas en base a engaños. O díganme si su agente municipal no tiene un familiar trabajando en el Ayuntamiento.No crean que pintando las iglesias los fines de semana unen a las comunidades. No se votó por pintores, se votó por servidores públicos eficientes, por ediles que representaran y fueran contrapesos en las atrocidades de un partido que llegó al poder a ser más de lo mismo.Atte.Manuel Blanco