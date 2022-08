Una tromba marina fue captada por ciudadanos de Coatzacoalcos que transitaban por Malecón Costero la mañana de este lunes a la altura del fraccionamiento Puerto Esmeralda.El fenómeno meteorológico coincide con un hecho similar hace exactamente tres años el 8 de agosto del 2019.Quienes presenciaron el hecho se sorprendieron pues las trombas marinas no son muy comunes en el puerto de Coatzacoalcos y fueron conductores que pasan por el malecón costero quienes lo apreciaron.La tromba que se presentó este lunes no fue tan cercana a la registrada hace tres años, en esa ocasión fue frente a Villa Allende.Por el fenómeno no se reportaron daños o personas lesionadas.