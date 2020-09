Ciudadanos cierran carretera federal en Atzalan para exigir obras y seguridad

Cerca de 200 personas que habitan en las comunidades de Pilares, Cuauzapotitan, Chachalacas y Zapotitlán, así como 6 localidades más, tomaron la carretera federal tramo Atzalan-Tlapacoyan, a la altura de la localidad Pilares cerrando el paso a todo vehículo automotor.



La manifestación se da luego del incumplimiento por parte de la SCT, debido a que tienen una obra suspendida desde hace ya varios meses y la empresa a cargo no ha dado marcha adelante para reiniciar las actividades.



Más de cuatro horas de bloqueo es lo que llevan estas personas para exigir la conclusión de obras, dicho bloqueo ha puesto de cabeza a transportistas y familias quienes transitaba por dicha rúa.



Exigen la presencia de autoridades quienes le resuelvan los graves problemas que se han incrementado en el tema de seguridad, además del tan mencionado arreglo de la carretera federal y que hasta el momento no logran terminar.



Entre quemas de llantas, palos y otros, señalan los quejosos que no se moverán hasta obtener respuesta a sus peticiones.