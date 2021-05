Ciudadanos deben colaborar a restablecer la paz dentro del marco legal: Sacerdote

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que se debe tener mucho cuidado de que las acciones que se realicen de apoyo a la comunidad cuando hay una situación complicada como la de Maltrata, donde se ayudaba a una madre a encontrar a su hijo que había sido privado de la libertad, no sean violentas.



“Sabemos que, ante la violencia y la amenaza, algunas comunidades de repente se han querido organizar para combatirla pero también es bueno recordar que estamos en un Estado de Derecho donde se corre el riesgo de que en este tipo de acciones haya arbitrariedades muchas veces equiparable a la violencia”.



Indicó que se debe combatir la violencia, por eso es necesario la cultura de la denuncia y también la acción de parte de las instituciones de seguridad para dar respuesta a los ciudadanos y que se sientan protegidos y no vulnerables.



“Los ciudadanos (pueden colaborar) con las autoridades de seguridad, para que se establezca el modo con el cual se tiene que dar respuesta a estas situaciones y no violentar la ley”.



Añadió que, si se quiere tener paz, se deben restablecer los mecanismos dentro del marco legal que en nuestro país existen.



Es de recordar que ayer, un grupo de ciudadanos cerraron la entrada al municipio de Maltrata, como apoyo a una madre cuyo hijo había sido privado de la libertad pero que en un operativo las fuerzas del orden detuvieron a 54 personas.