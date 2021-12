Ciudadanos denuncian que fueron amedrentados por policías estatales, en Camerino Z. Mendoza

Ciudadanos que apoyaron a Bomberos Metropolitanos para sofocar el incendio que amenazaba con consumir toda una vivienda denunciaron que fueron amedrentados por policías estatales, que nada hicieron por apoyar, pero sí les advirtieron que si algo salía mal sería culpa de ellos por no seguir los protocolos que se marcan en estos casos.Vecinos de la calle Sol de Mayo, entre Melchor Ocampo e Ignacio Ramírez, en la colonia Hogar, relataron que el incendio de una vivienda generó la llegada de Bomberos Metropolitanos, pero luego de luchar para sofocar las llamas se quedaron sin agua en el tanque.A pesar de que llamaron a Bomberos de Orizaba y el 911, los colonos refirieron que ya no les contestaban, por lo que a través de sus redes sociales comenzaron a pedir ayuda desesperados por ayudar a sus vecinos para que no se acabara su patrimonio de toda la vida y que tampoco se extendiera el fuego.En respuesta, algunos de los habitantes del lugar comenzaron a acarrear cubetas de agua, algunos cargándolas ellos mismos, otros hasta en triciclos y unos más llegaban con sus recipientes en sus camionetas, mientras otros sacaban sus mangueras para llenar las cubetas que se iban vaciando al tanque de los Bomberos Metropolitanos.Los pobladores se quejaron de que mientras ellos luchaban, policías estatales permanecían a la expectativa, aunque la gente señaló que no sólo no los ayudaron, sino que incluso les dijeron que se deslindaban si algo salía mal, ya que no estaban siguiendo los protocolos para estos casos y hasta amenazaron con que los detendrían.Gracias a los llamados de la población, al lugar llegó una unidad de Bomberos de Orizaba y Protección Civil de Nogales, que apoyaron a sofocar las llamas y al final algunos vecinos ayudaron a sacar algunos productos que tenía la familia en su vivienda, ya que son personas que se dedican al comercio.