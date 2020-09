Ciudadanos podrán denunciar a comercios de Banderilla que no acatan medidas sanitarias

El Ayuntamiento de Banderilla habilitó un número telefónico para hacer denuncias anónimas en contra de los comercios que no respeten las medidas preventivas para mitigar los contagios de COVID-19.



Los ciudadanos podrán denunciar al número telefónico 2288576895 a los comercios que no exijan a los consumidores el uso de cubrebocas, así como a los establecimientos que violen la “ley seca”.



La autoridad local recordó que la venta de bebidas alcohólicas continúa en el horario de lunes a viernes de 12 del día a las 10 de la noche, por lo que sábados y domingos sigue restringida.



Al momento, el semáforo epidemiológico de Banderilla se mantiene en luz roja (máximo riesgo) hasta el 13 de este mes y reporta 62 casos acumulados de COVID-19, 10 defunciones y 4 casos sospechosos.



Para contener la propagación del virus continúan vigentes las medidas preventivas y para reforzarlas, el Ayuntamiento solicita el apoyo ciudadano al pedir que si alguien conocer algún establecimiento comercial que no está respetando las medidas sanitarias establecidas ante la contingencia por COVID-19, puede hacer una denuncia de manera anónima.



Aunado a ello, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio y continúan los operativos para vigilar el cumplimiento de los protocolos de sana distancia, generar una cultura del uso de cubrebocas y estimular mecanismos que inhiban la movilidad e involucrar a la ciudadanía en el logro de este cambio de pensamiento y actitud.