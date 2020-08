Ciudadanos se organizaron para limpiar el zoológico de Veracruz Puerto

Con escoba y cubetas, ciudadanos llegaron al zoológico de Veracruz "Miguel Ángel de Quevedo" para hacer limpieza, esto ante la preocupación por las imágenes que se dieron a conocer donde se exhibe las condiciones de abandono de los animales e instalaciones.



Asegurando que no pertenecen a ninguna asociación de protección animal, explicaron que se organizaron a través de las redes sociales para apoyar a las especies que se encuentran en el zoológico.



"Estamos preocupados por la situación que está pasando con el zoológico queremos entrar, limpiar e ir limpiando poco a poco, somos civiles, voluntarios. Yo me animo a entrar a las jaulas a limpiar", refirió Alondra Hernández Reyes.



Afirman que la información que se divulgó surgió la inquietud de contribuir al rescate de los animales y mejorar su lugar donde habitan.



Adquirieron jabón, cloro y con machetes pretendían limpiar la maleza.



Sin embargo, al lugar llegaron los directores de Gobernación y de Medio Ambiente, para dialogar y permitirles el acceso, pero ya una cuadrilla de limpieza del Ayuntamiento se encontraba realizando las acciones de aseo.



"Si algún veterinario quiere participar voluntariamente es bienvenido. Hicimos un grupo para invitar, trajimos, escobas, bolsas, machetes", dijo.



No obstante, se les permitió la entrada a un grupo de 12 personas y para que ingresaran a verificar las condiciones de los animales y que ya se realizaba la limpieza del zoológico, que según informaron se realiza cada 15 días.