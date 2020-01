Ciudadanos ven en cierre de avenida en Boca del Río favoritismo a obra particular

Vecinos afectados señalan presunto tráfico de influencias en el cierre vial de la avenida Marigalante, en Boca del Río.



La avenida sería cerrada inicialmente por la remodelación del colector pluvial que viene de la avenida Ejército Mexicano. No obstante, el corte de circulación coincide beneficiar la construcción de un edifico privado que se encuentra enfrente.



El director de Obras Públicas del municipio boqueño, Julio César Torres, había señalado el 9 de septiembre del 2019, que el cierre vial sería por aproximadamente 2 meses. Ya van para 5 meses y los afectados empiezan a manifestar su disgusto.



“Es una obra que estamos haciendo el CAB con el apoyo del Ayuntamiento, le estamos dando mantenimiento al colecto pluvial Lázaro Cárdenas”, explicó el Director de Obras Públicas en ese momento.



Óscar “N”, vecino afectado, señala que el único que se ha beneficiado del cierre de la vialidad es la construcción privada contigua a la avenida. Particulares y trabajadores lo agarran de estacionamiento, por lo que le levantan sospecha sobre el favoritismo a la edificación en proceso, señala.



El presidente de la coalición de taxistas de Veracruz, Mario Ortiz, señaló que en fines de semana se hace “cuello de botella”, por ser zona turística, de comercios, hoteles y tener plazas a su alrededor.



“Entendemos que haya momentos que tengan que cerrar la vialidad, lo que no entendemos es que tenga meses cerrado y notamos que de alguna forma ya no están trabajando y prácticamente esa vialidad lo tienen de estacionamiento”. señaló el líder taxista.



También expresó que bien podrían abrir la vialidad a un solo carril, lo cual reduciría la afectación, ya que ellos como ruleteros tienen que dar más vuelta por el cierre total de la calle.



Esperan pronto la reapertura de la avenida Marigalante, ya que expresan no sólo son las afectaciones vehiculares, sino el mal aspecto por ser una zona dedicada al turismo.