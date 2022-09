Clama por ayuda para trasladar cuerpo de esposo fallecido en EU a Soledad Atzompa

Brandon Segundo de Jesús, de 20 años de edad, y originario de Soledad Atzompa, fue a Oregon, Estados Unidos, en busca de una mejor vida para su familia, pero sólo encontró la muerte el 17 de septiembre, tras haberse accidentado cuando iba a su trabajo. Ahora sus familiares no tienen dinero para trasladar su cuerpo a este municipio serrano.En entrevista la esposa de Brandon, la señora Esmeralda López Amador, quien vive en la comunidad de Xiquila perteneciente a Soledad Atzompa, hizo una llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para que puedan apoyarla en el traslado del cuerpo de su esposo, pues ella es de escasos recursos y ahora ha quedado viuda y con un hijo de 3 años."Hace poco nos informaron que mi esposo había tenido un accidente en un automóvil, ahí iban 5 pero 2 de ellos son mis familiares; uno es mi esposo que falleció y el otro es mi hermano. Por eso pedimos una ayuda para trasladar su cuerpo a Soledad Atzompa. Queremos que esté con nosotros y descanse en paz. Él no tiene familia en Oregon, quienes estuvieron con él fueron sus amigos".Dijo que la gente que quiera apoyarla puede comunicarse al número de celular 2722270489, pues lo único que anhela es tener de regreso a su esposo, aunque sea sólo su cuerpo. "Ya no sabemos qué hacer, porque el falleció el 17 de septiembre, no sabemos a dónde acudir, si el Gobernador nos quisiera ayudar que lo haga".La mujer relató que el 13 de febrero, su esposo logró pasar la frontera y comenzó a trabajar, algunas veces tenía empleo otras no, pero no se daba por vencido porque deseaba una mejor vida para él, su esposa y su pequeño hijo. "El él se fue porque quería tener su casa de material, es un sueño que tienen muchas personas, pero ya no lo pudo hacer realidad".