Claman ayuda a Ahued para regularizar predio invadido en Xalapa

Personas que habitan de manera irregular un predio de 14 hectáreas conocido como "El Moral segunda etapa", en Xalapa, pidieron la intervención del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil para la solución del conflicto que tienen con el dueño del terreno, así como para la introducción de la red de agua potable, drenaje y la pavimentación de las calles.Los vecinos de esa zona de la Capital llegaron la mañana de este lunes al Palacio Municipal y fueron atendidos en la sala de Cabildo por el edil y sus homólogos, Antonio Ballesteros Grayeb y Carlos Rugerio Martínez.En representación de los invasores, Benito Flores Álvarez indicó que requieren de infraestructura pública, aunque reconoció que por lo irregular del predio, esto no puede ser posible."Necesitamos nosotros el agua, la luz y el drenaje. Con respecto al drenaje sabemos que ahí hay un kínder, en Lomas de Cedeño, que ya lleva más de 10 años y no se puede meter, afectando demasiado al kínder, es un foco rojo que se forma ahí y ya tiene muchos años. La petición es que se vea el drenaje que beneficie a las familias de Lomas de Cedeño", comentó.Flores Álvarez detalló que en una ciénega, que conocen comúnmente como "el pantano", se concentran las aguas negras al no haber un drenaje que las canalice adecuadamente, por lo que demandan su regularización.En cuanto al agua, comentó que buscan que también se les regularice el servicio y que puedan pagar por éste, "necesitamos una ampliación de la red para que esa situación dentro del predio El Moral se pueda regularizar".Sobre la ocupación ilegal del terreno, comentó que ya hay denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de los poseedores y sus líderes, temiendo que ocurra un desalojo."Actualmente, el predio El Moral no se puede vender porque no hay la certeza legal, un marco legal bien fundamentado. Hay una tercera persona que nos está vendiendo los terrenos. Sabemos que necesitamos un cambio de uso de suelo, se necesita un proyecto de infraestructura y la intervención del Ayuntamiento para que eso se haga urbano", expresó el representante de los invasores.Tras escuchar sus peticiones, el alcalde Ricardo Ahued les aclaró que mientras el Ayuntamiento no tenga la propiedad de las partes del predio que corresponden a las calles, su Gobierno no puede construir drenajes, introducir las tuberías de agua y pavimentar, porque se consideraría un desvío de recursos."El Ayuntamiento requiere que se haga un levantamiento de todas las calles y que nos puedan donar de una vez por todas las áreas, si no, no podemos invertir recursos, so pena de un desvío de recursos, un delito grave", puntualizó.El munícipe planteó una reunión de trabajo en la que participe el dueño del terreno, los líderes de los habitantes y los poseedores de los lotes; a fin de buscar una solución al conflicto, en lo que respecta a la donación de las áreas comunes para la introducción de los servicios públicos."Para que podamos poco a poco los servicios de agua, maquinaria, mejorar la calidad (de vida), no es justo que mucha gente viva sin la calidad de vida por la falta de servicios ni en El Moral, ni en otros lugares", refirió Ricardo Ahued al pedirle a los vecinos resolver las diferencias que hay entre los diferentes liderazgo para así ayudarlos a todos."No nos complace ver esta diferencia tan profunda (...) Si ustedes quieren que el Ayuntamiento apoye, estamos al cien. Si hay pleitos de dirigencias no nos ayuda mucho", enfatizó el Presidente Municipal xalapeño.