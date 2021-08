Claman ayuda para pareja de la tercera edad con COVID, en Coatepec

Vecinos de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, en el municipio de Coatepec, solicitan ayuda urgente de las autoridades municipales y estatales de Salud, debido a que dos personas de la tercera edad se encuentran contagiadas de COVID-19 en su hogar y no tienen familia que les pueda auxiliar.



Explicaron que ambas personas viven en el Andador 6 Manzana 8 Lote 2 y se encuentran en situación crítica, pues debido a su estado convaleciente ya no pueden salir a algún hospital para que sean atendidos.



Indicaron que solicitaron apoyo por parte de la Secretaría de Salud a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), sin embargo, no han acudido.



“Son adultos de la tercera edad, es una colonia pobre y ellos tienen COVID-19, hablamos para solicitar apoyo al CRUM, no tienen familiares y están en situación crítica. No hay quien responda por ellos y en los hospitales no los reciben si no hay responsable y los vecinos estamos tratando de conseguir ayuda”.



Agregaron que temen que puedan fallecer en cualquier momento ante la falta de atención médica, por ello reiteraron el llamado a las autoridades para que atiendan este caso.