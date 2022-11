Clases de la secundaría ETi 67, en Álamo, serán a distancia

Las clases en la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETi) número 67, que han estado suspendidas desde hace casi un mes tras el desmayo colectivo de alumnos por presunta intoxicación, podrían reanudar el próximo lunes pero no de manera presencial sino en línea, señalaron padres de familia.Agregaron que el departamento de Trabajo Social del plantel les solicitó que se mantengan pendientes, toda vez que, aunque la Secretaría de Educación de Veracruz no ha indicado fecha para volver a utilizar las aulas, la actividad podría retomarse de manera virtual.“Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 67, seguimos en espera de las indicaciones del secretario de Educación para poder reabrir la escuela, mientras tanto, este fin de semana se habilitarán los grupos de Whatsapp, para poder retomar las clases en línea, estén pendientes de las indicaciones de sus maestros”, es el mensaje difundido.Y aunque no se les precisa fecha, los padres estimaron que las clases se podrían reanudar este lunes 14 de noviembre, pues han estado exigiendo atención para sus hijos, luego de que desde el 17 de octubre las actividades han estado totalmente paralizadas.Mientras tanto, respecto a los 49 estudiantes que tuvieron que ser hospitalizados, dijeron que siguen “en espera de conocer la verdad, porque no hay una información creíble y, a estas alturas, nadie sabe a ciencia cierta qué les pasó a los niños”, expresó Víctor, papás de un alumno de tercer grado que estuvo en el hospital.