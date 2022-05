Clases en el camión o en el parabús: apretada realidad de estudiantes de Derecho

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) denunciaron que hay desorganización entre los horarios de las clases virtuales y las presenciales en el actual ciclo escolar.En queja enviada a AlCalorPolitico, estudiante de segundo semestre de la Facultad refirió que en muchos casos las clases en el aula “chocan” con las clases en línea o bien, no da tiempo de participar en una o en otra.“En lo que se transportan de su casa a la Facultad, en ese horario tienen una clase y no pueden asistir de manera virtual. Aunque no vayamos todos los días y no llevamos el orden de las clases para poner atención. Escuché el caso de una compañera que tenía que tomar su clase en la parada del camión y otra clase en el camión. Entonces para nosotros los estudiantes no es cómodo porque nos vemos afectados en cada clase por los apuntes; si no nos ponemos al corriente los estamos perdiendo”.Por lo anterior, los y las estudiantes solicitaron a los maestros cierta flexibilidad con las clases presenciales, sin embargo, la respuesta de los docentes se limitó a que éstas “son obligatorias“.“Les hemos comentado a los profesores que a veces no podemos asistir y se ponen muy delicados con que son obligatorias, que no hay otro modo, que tienen que ser presenciales y aunque no vayamos todos los días, es mejor que ir todos los días y no hemos tenido una idea de cómo acomodarlo para que todo funcione”.Y en muchos de los casos, no sirven las grabaciones de la sesión de Zoom al no darle la oportunidad a los asistentes de formular preguntas y resolver inquietudes.“En mi caso, dice el texto, es un horario corrido de 7 de la mañana a 12 del día y dentro de éste, algunos docentes eligieron ir de manera presencial” y otros están de manera virtual.Explica que el personal de la Facultad informó a los estudiantes que la modalidad presencial no se aplicaría de manera obligatoria sino opcional, sin embargo, cada vez más docentes dan prioridad a las clases presenciales por encima de las virtuales y se complican los horarios y las condiciones para estar en unas o en otras.“No todos los profesores están yendo, no todos están de acuerdo, algunos comentan que por situaciones personales o de salud no quieren ir y algunos otros sí exigen la manera presencial”.