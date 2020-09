Clases presenciales en Veracruz, cuando todos los Municipios estén en verde: SEV

Aunque algún Municipio del Estado logre el color verde en el semáforo COVID-19, no habrá clases presenciales hasta que los 212 municipios logren esa tonalidad, afirmó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.



Durante entrevista previa a la jornada de limpieza y chapeo en las inmediaciones de la Secretaría, al funcionario estatal se le cuestionó al respecto de los municipios de la entidad que han logrado el color amarillo en este semáforo y que pronto pudieran lograr el verde.



Al respecto, explicó que los más de 2 millones de estudiantes de todos los sistemas educativos en Veracruz retornarán a clases presenciales hasta que el virus no represente ningún riesgo a la salud.



En este sentido, informó que el acuerdo con el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, tras la reunión virtual realizada el día de ayer viernes y donde participaron gobernadores, así como Secretarios de Educación estatales, se acordó no arriesgar la salud de los estudiantes del país.



Y es que dejó en claro que, para el retorno presencial a las aulas, los 212 municipios veracruzanos deben estar en semáforo verde para evitar contagios por la movilidad entre municipios, ya que muchas veces hay traslados a diferentes localidades entre docentes, así como estudiantes.



“Fue claro el Secretario de Educación Pública y también nosotros en que no vamos a regresar hasta que todo esté en verde, todo el Estado. No podemos ir porque tenemos movilidad, por ejemplo, si un municipio que está en verde, por decir, Papantla y muchas veces el profesor no es de Papantla, es de Coatzacoalcos, un municipio que todavía sigue en rojo y se tiene que trasladar, esa movilidad es la que nos puede complicar el tema de los contagios”, explicó.



Es por lo anterior que se acordó que el retorno a las escuelas se dará, siempre y cuando todo el Estado se encuentre en semáforo verde para dar certeza a la salud de los estudiantes.



“Para nosotros es muy importante dar esa seguridad a las madres y padres de familia, de que vamos a regresar hasta que haya las condiciones”, dijo al señalar que se dará seguimiento a la evolución de la pandemia para determinar un eventual regreso a las escuelas de manera presencial.