Clases virtuales traen “muchísimos problemas y desventajas”: UV

Al reconocer las “inmensas” posibilidades de la educación virtual a distancia, el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, reconoció que esta modalidad implica también “muchísimos problemas y desventajas” que han tenido que enfrentar.Este lunes, a dar la bienvenida a los alumnos que regresaron a las actividades presenciales, el Rector explicó que el sector educativo experimentó “cambios vertiginosos en un corto periodo de tiempo” debido a la pandemia de COVID-19.Y es que debido al confinamiento, tuvo que recurrirse a las clases virtuales, lo que demostró que educar puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, “algo impracticable hace solo unos cuantos años atrás”.“Eso es algo espléndido que nunca nos vamos a cansar de celebrar, pero también es cierto que la virtualidad trae aparejados muchísimos problemas y desventajas: de nuevo, todos hemos estado ahi, docentes y estudiantes, por igual: ¿cómo enseñar en los tiempos de COVID? ¿Igual que en el aula, sólo que a través de una pantalla? ¿Están en el cuerpo, la mente, las emociones predispuestas para aprender? ¿Cómo mantener la relación maestro-alumno, y la no menos fundamental, alumno-alumno, a la distancia?”, dijo.Asimismo, Martín Aguilar destacó que esta modalidad implicó cuestionarse qué hacer con aquellos alumnos sin la tecnología para las clases por Internet.“¿Qué hacer con las y los estudiantes que no cuentan con los recursos tecnológicos indispensables para seguir los cursos? ¿Qué herramientas pedagógicas poner en marcha para mejorar las clases virtuales? ¿Cómo desterrar esa extraña sensación de irrealidad, de impersonalidad, que nunca desaparece del todo en una clase vía zoom? En una palabra, en semejante contexto, comprender necesidades, limitaciones y problemáticas de los y las estudiantes, de los y las docentes, se vuelve casi tan importante como la transmisión y la discusión de los contenidos en sí mismos”, dijo.El Rector advirtió además que el confinamiento trajo consecuencias indeseables sobre la salud mental de las personas, lo que no debe pasarse por alto.“En efecto, muchas organizaciones internacionales, así como una cantidad numerosa y creciente de publicaciones en el ámbito de la psicología social, advierten que trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés y el insomnio han aumentado durante los meses del confinamiento, con el riesgo de que se vuelvan crónicos y permanentes si no son atendidos”.Por todo ello, el Rector afirmó que la pandemia colocó a la sociedad “en el fondo de todas las pesadillas”.“Un mundo en cuarentena es un mundo clausurado, la gente deja de trabajar, las fronteras se cierran, se vacían las calles de la ciudades, el menor roce con los demás constituye una traicion”, dijo.Sin embargo, ahora con la reducción de contagios y la vacunación de la población, celebró que es posible regresar a las aulas, llamando a la comunidad universitaria a promover el autocuidado.“Hoy la circunstancias parecen estar girando hacia direcciones más propicias o por lo menos no tan sombrías y aleatorias”, dijo el Rector.