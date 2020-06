Clausura de Unidad Deportiva, para proteger a coatepecanos: Alcalde

“Hicimos la suspensión de actividades de la Unidad Deportiva. En reiteradas ocasiones fuimos a decirles que mantuvieran cerradas las instalaciones al no ser un negocio esencial. Se acudió dos veces y ellos argumentaron que tenían medidas de higiene. Sin embargo, viendo la situación que estamos en las semanas de más contagio, tuvimos que aplicar la ley y suspender actividades, esto causó molestia pero se hizo con el fin de proteger la salud de los coatepecanos”, detalló.

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que el Ayuntamiento tuvo que clausurar varios negocios no esenciales, pues continuaban abriendo sus puertas pese a las disposiciones sanitarias de la autoridad.Señaló que por ello y ante reiteradas ocasiones de invitar al cierre voluntario, estos negocios tuvieron que ser clausurados pese a la molestia de los dueños.Y es que aseveró que incluso se tiene registro de lugares que operan de manera clandestina, como es el caso de las prácticas de zumba.“Otros negocios también los hemos estado clausurando, lugares donde se practica zumba y de manera clandestina y otros negocios no esenciales, les hacemos primero la invitación que cierren de manera voluntaria”, comentó.Refirió que en coordinación con autoridades estatales y federales se ha atendido el tema de las carreras de caballos que se efectúan en la localidad de Cinco Palos y que congrega una gran cantidad de personas; no obstante, explicó que ha sido una tarea difícil pues la población se niega a acatar las medidas sanitarias.“La Jurisdicción Sanitaria nos llamó porque habían muchas personas congregadas. Es un tema que hemos estado atendiendo en coordinación con autoridades estatales y federales y ha costado un poco de trabajo y molestia de la gente que ahí se concentra”.Y es que el Edil aseguró que su gGobierno no está en contra de reactivar la economía; sin embargo, dijo que esto deberá ser de manera escalonada y cumpliendo todas las acciones de higiene.“Un Ayuntamiento debe ser un factor de colaboración, esta semana se conformó un equipo multidisciplinario donde participan diferentes directores, estamos invitando a empresarios de todos los sectores porque estamos haciendo el plan de reactivación económica, estamos en pláticas del regreso a la nueva normalidad de manera gradual. Yo no estoy en contra de que reactivemos la economía pero que se haga de una manera escalonada, con medidas de seguridad e higiene”, concluyó.