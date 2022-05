Clausura del Acuario de Veracruz confronta a panistas y morenistas en Congreso

Diputados del Partido Acción Nacional y de Morena protagonizaron una polémica ante el Pleno del Congreso por la clausura del Acuario de Veracruz.Al expresar su posicionamiento, el diputado por el Distrito XV de Veracruz, Miguel David Hermida Copado acusó al Gobierno postulado por MORENA de arruinar la economía del Puerto y del Estado de Veracruz.“Se les ocurrió clausurar nuestro principal atractivo turístico, nuestro acuario, del cual estamos todos muy orgullosos. Cuando se empezaba a dar la recuperación del sector turístico en Veracruz se empiezan a dar medidas absolutamente absurdas”, reprochó Hermida Copado.Dijo que la clausura por parte del Gobierno de Veracruz se sustentó solo en “creencias” para cerrar un centro generador de empleos a nivel regional, sin dar la oportunidad de realizar labores de supervisión para dar seguimiento al problema.“Esto es incompetencia. Solo es un disparate, tras disparate, ocurrencia tras ocurrencia y lo admirable es que logran superarse día con día”, reclamó el panista.Abundó que el Gobierno confunde cifras de ocupación con cifras de empleos formales, y exigió a la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) reflexionar en su acción.“Tener cerrado al Acuario de Veracruz lastima al distrito que yo represento. Con el Acuario de Veracruz, les pido por favor no se metan”.En respuesta, la diputada del Distrito XXIII de Cosamaloapan, Margarita Corro Mendoza, lamentó que el diputado Hermida Copado politizara el tema de la clausura del Acuario y le cuestionó si defendiera un “negocio privado”.“Porque parece que es la única función que a ustedes los panistas les gusta, hacer negocios privados con dinero público”.Reprochó que el Patronato del Acuario no rinde cuentas a nadie, ni informa de los ingresos al atractivo, y que el diputado no da cuenta de la situación en la que se encuentra el Acuario.“Parece que usted está avalando la opacidad del Patronato del Acuario de Veracruz”, y reprochó la calidad del agua suministrada por el Grupo Metropolitano del Agua (Grupo MAS).