Clausuran 25 bares en Xalapa por no acatar protocolos sanitarios

El titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abastos, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, dio a conocer que hasta el momento se han clausurado 25 establecimientos con venta de bebidas alcohólicas por no acatar los protocolos sanitarios ante la pandemia COVID-19.



"Hay muchos de ellos que no están acatando las medidas. Hasta el momento se han clausurado 25 de esos giros, se les está cobrando una multa de 15 mil a 30 mil pesos".



Comentó que dicha cifra contempla los últimos dos meses de operativos con las diferentes áreas municipales.



"Recordemos que los que existen actualmente, la gran mayoría se encuentra como restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, solamente son pocos los que están como bares, antros o cantinas, son como 50 más o menos".



Recordó que al cambio del semáforo epidemiológico a naranja, se estipuló un aforo del 30 por ciento en estos comercios, al igual que para las actividades masivas y entretenimiento.



"La intención es que podamos restringir el aforo a un 30 por ciento, que es lo que establece la Gaceta Municipal y que puedan seguir trabajando, porque si cerramos en este momento, se van a perder fuentes de empleo y es lo que no queremos".



El Regidor detalló que los negocios más golpeados a causa de la pandemia fueron los hoteles, salones de fiesta y cocinas buffet.