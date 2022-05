Clausuran Acuario de Veracruz; sospechan tráfico de especies

La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) clausuró de manera total y temporal el Acuario de Veracruz, con el argumento de no contar con la certeza del bienestar animal y la operatividad del recinto.El titular de la PMA, Sergio Rodríguez, exhibió que el Acuario de Veracruz operaba con anarquía y sin rendir cuentas a nadie, incluso recientemente ya se había solicitado información sobre el funcionamiento y se ampararon, sin embargo, al negarles el amparo, la dependencia inició el tramite administrativo para cerrarlo.Recordó que desde el 2020 existe una denuncia por una fiesta privada al interior y desde entonces no han tenido respuesta a las inconsistencias registradas tras las inspecciones."Esta es la segunda inspección que haremos, hicimos una en enero del 2022 pero ya teníamos previa del 2020, hubo una denuncia de la celebración de una fiesta, metieron mariachi y el Acuario no nos contestó, solicitamos una serie de información (...) ahorita en enero volvimos a inspeccionar el Acuario y encontramos varias cosas que nos preocupan", dijo.Entre las irregularidades que observaron en las dos inspecciones esta diferencia entre las tarjetas técnicas de las especies con la física, lo cual podría tratarse de trafico de animales."Hay incertidumbre, no estoy denunciando nada pero la tarjeta técnica dice que hay una especie que tiene ciertas características y vienes al año siguiente año y es otra, se puede presumir que hay tráfico de especies. Es un tema delicado".Además, resaltó que se requirió información sobre el manejo de desechos, dado que tienen dos descargas directas."Encontramos dos descargas de aguas residuales en la parte trasera, hay filtros y los lodos producto de las peceras, que además si no se hace la limpieza adeudada convulsiona la pecera. No tenemos las bitácoras de desechos de las peceras, es una competencia total del Estado. En un escrito libre, los responsables del Acuario nos dicen que estamos haciendo las cosas bien y ustedes no nos pueden pedir información".Para no proporcionar información, el Acuario de Veracruz tramitó un amparo al Tribunal de Justicia Administrativa, argumentando que la PMA no cuenta con facultades para requerir datos, el cual le fue negado.Ante la situación, el Procurador confió en que habrá colaboración con el Patronato del Acuario para evitar que sean afectados económicamente al estar cerrados e imponer multas.Cabe descartar que hubo turistas que no pudieron ingresar tras la clausura."La instrucción del Gobernador es no afectar económicamente al Acuario de Veracruz. A los turistas hay que decirles que estas especies no sólo son para exhibir, si no para educar".Afirmó que lo único que se busca es que el Acuario de Veracruz opere de la manera correcta.