Clausuran obra ilegal de concretera cerca de manantial de Xalapa

Autoridades municipales clausuraron la concretera que construía en la comunidad de El Castillo, a 80 metros de un manantial que surte de agua potable a aquella zona de Xalapa.Previamente el regidor Diego David Florescano Pérez sostuvo que tras hacerse público el temor de los habitantes de aquella zona por la contaminación que podría representar a los mantos freáticos, se determinó la intervención del Ayuntamiento.Indicó que luego de una indagatoria local, se reveló que la concretera no posee ni el permiso comercial ni cuenta con la aprobación del cambio de uso de suelo.“Además hay un riesgo evidentemente de que se puede contaminar el manantial que está junto. También ahí va a intervenir medio ambiente”, dijo.El Edil agregó que inicialmente sería el ámbito municipal el que proceda contra las intenciones de establecer la concretera, aunque de ser necesario de solicitará el auxilio de otras instancias a nivel Estado.“De manera unilateral tomaron la decisión –de construir la concretera– y ahorita lo que nosotros vamos a hacer es intervenir por esa vía, por la vía de Desarrollo Económico, de Comercio y también de Desarrollo Urbano”, acotó.El Regidor confirmó que al momento el Ayuntamiento no cuenta con la información sobre a quién pertenece el predio o la empresa que busca establecerse, sino que el enfoque inicial fue revisar el reclamo de los vecinos, que cabe destacar, acusaron apenas la semana pasada que el Gobierno de Xalapa no les hizo caso.Reiteró que no hay permiso para que se lleve a cabo el proyecto, pues el predio posee un permiso de uso de suelo muy diverso al que se quiere explotar, de ahí que esta semana se realizará la clausura, esperando que los interesados se hagan presentes una vez que se proceda a la misma.“Pero obviamente nosotros vamos a proteger el tema que nos preocupa, que nos denuncian los vecinos que es una posible contaminación de un cuerpo de agua que surte a toda la zona y la verdad que sí nos preocupa y nos interesaría proteger”, finalizó.