Clausuran tiendas BAMA de Coatza por manejo inadecuado de residuos sólidos

Incumplir con el manejo adecuado de los residuos sólidos de sus tiendas le podría costar a las tiendas BAMA en Coatzacoalcos casi 7 millones de pesos, de acuerdo con la legislación vigente.Gaspar Monteagudo Hernández, jefe de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), informó que han sido clausurados al menos tres establecimientos de la cadena BAMA en este puerto por incumplir con la ley 847 que establece que quien no cuente con ese espacio será multado con entre mil y hasta 80 mil UMAS, lo que podría representar hasta 7 millones169 mil 600 pesos.A 3 semanas de la clausura del BAMA frente al parque La Noria, Punta Caracol y uno más no identificado, la empresa en cuestión no ha continuado el trámite para reabrir.La advertencia de la autoridad ambiental data de hace casi dos años, es decir, antes de la pandemia y pese al tiempo que tuvieron, no lograron acreditar la disposición final de sus residuos."Esto se deriva de un orden de inspección que viene desde hace dos años acerca del manejo de los residuos de las tiendas con esa razón social"."Se inició el proceso. Se les dio el tiempo prudente para presentarse aquí en la Procuraduría y poder ver la situación, entregar la documentación. Pasó por la pandemia y otras circunstancias y se alargó el procedimiento pero finalmente se dio el inicio del procedimiento toda vez que ellos tuvieron su tiempo para descargar pruebas y cuando no hay sustento de dónde están depositando sus residuos, según lo que marca la normatividad ambiental y ley 847 del Estado, se inicia el procedimiento y se clausuran 3", informó.Hasta el momento, representantes de las tiendas no se han acercado con la autoridad para continuar el proceso, posiblemente estén buscando algún amparo pero el expediente continúa en la Procuraduría.Se trata únicamente de un proceso administrativo donde deberán demostrar dónde están haciendo su depósito, pagar una sanción y firmar un documento con respecto de dónde van a seguir tirando."Deben buscar quién lleve a cabo la recolección, transporte y destino final. Las empresas deben tener la responsabilidad de hacerlo, no dejarlo al Ayuntamiento y que lo transporten a un relleno sanitario", añadió.El funcionario dio a conocer que ha habido otras empresas que han sido sancionadas por el mismo tema, desde tiendas OXXO hasta fábricas, centros comerciales, otras tiendas de conveniencia y más."Ellos han sacado más rápido su proceso, desconozco por qué BAMA se ha esperado mucho tiempo. Los OXXO inmediatamente vinieron, se apegaron al proceso, pagaron su sanción, medidas de mitigación y remediación debían hacer y se fueron", señaló.