Cliente de Súper Che denuncia cobro “oculto” por estacionamiento, en Xalapa

Hola alcalorpolitico.com, buenas tardes:Me gustaría denunciar el cobro indebido que me realizaron en el “Súper Che” de Ignacio de la Llave, donde se supone que al cubrir la compra mínima se condona el estacionamiento.Resulta que el día de ayer, lunes 11 de abril, hice una compra y, sin aviso ni nada, el ticket tenía un cargo por $3 pesos de estacionamiento, entonces me percaté que están cobrando por un servicio que es obligación del establecimiento darlo.En conclusión, Chedraui nos está cobrando la reciente remodelación de su estacionamiento de su tienda en Ignacio de la Llave, cosa que es injusta.Y lo peor es que no hay ningún tipo de anuncio que avise de tal cobro, por ello ojalá pudieran hacer pública esta denuncia para generar presión y así hacer que dejen estos cobros indebidos.