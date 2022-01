Clínica 66 del IMSS de Xalapa tiene a 40% de su personal con COVID-19

Al menos un 40 por ciento de contagios por COVID-19 registra la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre el personal médico, de enfermería y administrativo.De acuerdo con una denuncia anónima enviada a alcalorpolitico.com, el Seguro Social sólo autoriza cinco días de incapacidad a los trabajadores contagiados con COVID-19; y al mismo tiempo el IMSS no aplica pruebas de descarte del virus al personal al reanudar sus labores.De modo que al retornar a sus horarios áreas de trabajo en la Clínica 66 de Los Sauces, los y las trabajadoras todavía pueden ser portadores de la enfermedad.“Básicamente estamos todos contagiados… al parecer están trabajando con 60 por ciento del personal”, advierten.El trabajador, acusó que los módulos de COVID-19 se instalaron en pleno acceso de los trabajadores de la 66, de modo que crece el riesgo de contagio para los médicos y enfermeras.“Han estado saliendo casi diarios hasta 7 (positivos) del personal y nos estamos quedando sin personal, sin insumos. Ya no hay paracetamol, ya no hay medicamentos, ya no hay tratamientos, incluso para nosotros los trabajadores. Son filas que tenemos que hacer y los días de recuperación son muy pocos y nos regresan a trabajar sin que nos hagan una prueba o un testimonio que estamos negativos”.En su caso, el quejoso refirió que el lunes 17 dio positivo al Coronavirus pero el Seguro sólo le dio 6 días de incapacidad, obligándole a reincorporarse el lunes 24.Recordó que a comparación de las anteriores oleadas, en 2020 el Seguro Social concedía 14 días de incapacidad “y este día nos cortaron los días de incapacidad; con 6 y te reinstalan, porque se están quedando sin personal”.Agregó que los contagios aumentaron desde la segunda semana de enero, en los tres turnos: mañana, tarde, el nocturno y la jornada acumulada.“Es muchísimo laborar de la clínica y muchísimo más el personal positivo. Sí te puedo decir que de todos los turnos les han estado tomando pruebas y saliendo positivos. Ya ni siquiera en la primera línea, sino todos”.Un ejemplo es el personal de quirófano de la 66, que no se ubican dentro de la primera línea de COVID, pero que todos salieron contagiados.“Ellos no son primera línea, primera línea son los filtros, en la entrada, los médicos, las asistentes médicas, los médicos de consulta. Esa primera línea está contagiada y hay quienes están guardados”.Abundó que el problema afecta a todos los trabajadores del Sindicato Nacional de la Seguridad Social (SNTSS) dentro de la Clínica 66.“De la Dirección no nos han dicho nada, diario pasan los jefes de servicio para ver quién se presentó y quién no. Te dan un cubrebocas tricapa y es bien sabido que no protege de Ómicron. El Director de la clínica nunca se preocupó por ver quién estaba contagiado y él también se infectó”, concluyó.