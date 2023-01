Clínica del IMSS en La Capilla, Cotaxtla, sin médicos ni medicinas

La clínica del IMSS número 25 de La Capilla, adherida a la clínica 61 de Veracruz está en el total abandono por parte de la Delegación del IMSS Veracruz; la atiende sólo un médico para miles de pacientes, una enfermera, carece de medicamentos, de material de curaciones; el pretexto para no atender a sus derechohabientes surgió desde la pandemia que inició hace dos años.El trato, es inhumano, aseguran derechohabientes de esta zona. Por ejemplo, debería otorgar servicios médicos y de emergencia a los jubilados de FISISA y todos los trabajadores en activos del sector privado y público, así como sus familias durante las 24 horas, sin embargo, los servicios se reducen a unas horas y de pésima calidad.La lista de quejas es innumerable, desde hace varios meses, impiden el ingreso a los pacientes, porque desde la puerta, alguna enfermera o asistente les pregunta que quieren y si cree pertinente atenderlos, les exige identificación y los confiesa, señalan pacientes.Agregan que, de acuerdo a su criterio, atienden al paciente o le pide que se retire por falta de médico, medicamentos o citas.Lamentan que, para consultas de medicina general o seguimiento, sólo existe el turno matutino y sólo atienden a ocho pacientes, “si llevas una emergencia no te atienden argumentado que tienes que llegar antes de las 8:00 AM, manifiestan derechohabientes."Y si vas a esa hora (antes de las 8:00 AM), no encuentras a nadie, puesto que el personal va llegando a la clínica después de las 9:00 am”, expresaron un grupo de mujeres que dicen estar cansadas de este mal trato y burocratismo.La mayoría de los quejosos señalaron que no permiten el ingreso a la clínica, en caso de que existan los medicamentos, éstos son entregados por una ventana para evitar que ingresen los pacientes, lo mismo sucede si necesitan consulta, es a través de la enfermera como el médico en turno da las recetas, sin revisión y sin ver al paciente.Hay más quejas, dijeron, como la falta de vacunas para recién nacidos y para menores de edad; antes de la pandemia, si tenía las dosis y ahora ya no, se dan el lujo de dar fechas para aplicarlas y eso es inconcebible, anotaron.Otro médico que ya no llega, es el dentista, que dejó de dar servicio por la pandemia. La recepcionista sólo argumenta que ya no lo envían.En el caso de los medicamentos, pocas veces surten las recetas, lo que pone en alto riesgo a los pacientes con diabetes, enfermedades renales e hipertensos que esporádicamente les surten y si corren con la mala suerte de recetas vencidas mientras están en lista de espera, ya no les entregan sus medicamentos.La Clínica del IMSS de esta localidad de La Capilla, también padece de falta de insumos para curaciones en casos de urgencias y si se trata de retirar puntos de cirugías tampoco existe el material para la atención, a pesar de que en los hospitales te canalizan a la clínica para seguimiento.Acudir a esta clínica, es ir a perder el tiempo, aunque la necesidad de los derechohabientes es más grande, porque no tiene el dinero para acudir a médicos particulares especialistas, tomando en cuenta que el número de personas con diabetes e hipertensos son muchos y tienen la necesidad de acudir a esta clínica en total abandono.