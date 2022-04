Clínica ISSSTE aplica dosis antiCOVID a cualquier mayor de edad, en Orizaba

Quienes no han recibido aún su vacuna contra el Coronavirus o les falta algún refuerzo, ahora también podrán acudir a la Clínica del ISSSTE, pues ya está abierta la inmunización para derechohabientes y público en general.En entrevista, Tomás Muñoz Guerrero, jefe de medicina preventiva de la Clínica ISSSTE de Orizaba, indicó que ya están aplicando la vacuna para todos los mayores de 18 años.Los requisitos que deben cumplir los interesados son: tener al menos cuatro meses que haberse aplicado su última dosis o no haber recibido ninguna, además deben llevar su credencial de elector y CURP.Indicó que desde esta fecha y hasta el 30 de abril se van a estar aplicando las dosis en horario de 8:00 a 17:00 horas, tanto en la clínica como en un módulo afuera de Soriana, ubicada en la Calle Francisco I. Madero."Esta es una forma importante de protegerse contra la enfermedad, si tienen todas sus dosis aunque se contagien no presentarán un cuadro grave", concluyó.