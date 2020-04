Clínicas privadas de Orizaba no han sido contactadas por Gobierno ante pandemia

Hasta ahora la Secretaría de Salud no se ha acercado a ningún hospital particular de la zona de Orizaba para plantear cómo se podrían coordinar para atender la temporada más crítica de COVID-19, en la cual los nosocomios de Gobierno estarían a su máximo nivel.



El director del hospital “Rebeca”, Juan del Bosque Márquez señaló que incluso podrían participar hospitales medianos y pequeños en la estrategia contra la pandemia.



“La estrategia que ya se explicó tiene sus peros, pero si se aterriza la estrategia para poder desfogar los hospitales designados para atención exclusiva del COVID-19 en esta epidemia, pudieran aterrizarla también a hospitales medianos y pequeños, porque de lo que se trata es de atender cesáreas, partos, apendicitis, hernias complicadas o traumatismo, así lo marca un esquema que vi, pero todo ha sido por medios de comunicación porque la Secretaría de Salud no se ha acercado algún hospital privado de la zona”, dijo.



Indicó que los hospitales particulares sin duda alguna están dispuestos a trabajar por apoyar al país en esta contingencia, reiterando que otras clínicas pequeñas pueden apoyar



“Que sean, recalco, pacientes de atención de parto, atención de cesárea, de apéndice, vesícula, hernias, fracturas, algún golpe, porque estamos capacitados para atender estos problemas y así podemos ayudar a los hospitales grandes que atenderán COVID”.



Indicó que podría ser una buena medida que se efectúe entre el gobierno y los nosocomios particulares un convenio, porque se atiende la contingencia y se estimula la economía de los servicios de salud.



“Nosotros sí podríamos entrar a un convenio, hay alrededor de 400 camas disponibles entre todos los hospitales de la zona entre medianos y pequeños”.