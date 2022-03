Club Rotario de Orizaba entrega 80 sillas de ruedas especiales para niños

Con el apoyo de la asociación Hope Haven West, el Club Rotario del Valle de Orizaba inició la entrega de 80 sillas de ruedas especiales para niños con problema de parálisis cerebral, espina bífida, hidrocefalia, esclerosis múltiple y algunos otros padecimientos que no les permiten utilizar una silla de ruedas normal.Omar Falcón Aburto, past gobernador del Club Rotario y coordinador nacional de este programa, señaló que se trata de niños de varios municipios e incluso de otros estados, pues la intención es beneficiar a un total de mil 200 niños en todo el país.Recordó que en 2018 se entregaron 305 sillas de ruedas con estas características, ya que son adaptadas a las necesidades de cada paciente de modo para que sea benéfico para ellos y no se incremente su problema, aunado a las terapias que lleven.Agregó que se busca la inclusión social de la persona, pues, aunque no se puede doblar la silla y no es fácil transportarla, a estos menores les permite que su cuerpo esté mejor y eventualmente puedan salir a la escuela, por ejemplo, o al menos no estar confinados en una habitación.Aclaró que hay una limitante en cuanto al peso, pues las sillas soportan hasta 60 kilogramos.Mencionó que, aunque se inició se captó a 145 menores, unos requieren sillas de ruedas normales y otros la reparación de las mismas, por lo que en breve se traerá el programa de Enchúlame la Silla.