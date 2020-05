Buenas tardes, estimado Director:



Por este medio le informamos a la CMAS Coatepec que desde anoche se está regando el agua en la calle Zaragoza, entre J. del Campillo y Juan Lomán y a pesar de que la fuga está a media cuadra de las oficinas de CMAS, es la hora que ningún empleado la ha reparado.



Es increíble que mientras en otros lugares de nuestro Veracruz padecen los estragos de la sequía, aquí en Coatepec los funcionarios de CMAS no hacen nada por evitar el desperdicio del líquido.



Sin otro particular, reciba nuestros cordiales saludos.



Atentamente,



Joaquín Alcántara C.