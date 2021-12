CMAS Coatzacoalcos procederá legalmente por paro de trabajadores

El departamento jurídico de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) Coatzacoalcos, advirtió que emprenderá acciones legales conforme a Derecho tras el paro realizado por los trabajadores sindicalizados, además dijo que los pagos reclamados sí se están efectuando.Ericka Rojas Fernández, jefa del Departamento Jurídico, informó que apesar de la situación económica difícil que se vive se hace lo posible para saldar los pendientes e incluso añadió que hay una bitácora y se está cumpliendo con cada uno de los pagos que se han programado."La CMAS está dispuesta a conciliar, no hay omisión de prestaciones del contrato colectivo. Además sí nos están afectando porque muchas personas no vienen a hacer sus pagos porque piensan que está cerrado, además de los pagos por descuentos que no pueden ser recibidos porque no hay trabajadores de confianza", mencionó.Señaló que a los sindicalizados no se les debe lo que argumentan porque sí se les ha estado pagando."Hay una minuta donde se han estipulado plazos y fechas y se ha cumplido por eso no se tiene el adeudo que ellos manifiestan.Siempre se ha estado en disposición de dialogar con respecto a sus prestaciones. No podemos estar a expensas de que nos coarten el acceso a las instalaciones porque nos están intimidando. Vamos a hacer las acciones legales conforme a derecho", finalizó.