CMAS cobra más caro a xalapeños pobres y de clase media, critican

La regidora del Ayuntamiento de Xalapa, Minerva Salcedo Baca, dijo estar de acuerdo con la actualización de las tarifas de agua en el municipio, siempre y cuando apliquen para los sectores residencial y comercial y no para el popular.Y es que según ella, son los capitalinos de clase media y media baja, así como los que habitan en zonas populares, los que "pagan los platos rotos" con los cobros más elevados por el servicio.“Para el comercio, para las zonas residenciales, para las actividades económicas que reciben altos ingresos, sí, cómo no, yo estoy de acuerdo porque son a los que menos se les cobra y a los que más se les cobra es la mayoría de la gente del sector popular, de clase media y media baja y son los que pagan los platos rotos”, manifestó.Al asegurar que actualmente "está invertida la situación”; Salcedo Baca reiteró que es importante que se ajusten las tarifas para los estratos sociales que ganan más y que pague menos el que consuma menos.Aclaró que no se trata de afectar el bolsillo de la población xalapeña y acusó que la administración pasada "dejó muy mal" el servicio potable en la Capital."Con problemas muy serios, en cuanto al abasto, surtimiento, en cuanto a las malas prácticas del personal que sí ha enfrentado mucho la inconformidad de la población que se ve sin servicios, que le llegan los recibos, que le llegan prácticas de irles a quitar el medidor y luego te cobro y multo y muchas cosas”, cuestionó la edil.Detalló que ha recibido quejas de parejas de adultos mayores que reciben los recibos con "grandes cantidades" de cobro, cuando consumen muy poco."Todos los regidores hemos estado recibiendo esos problemas, por eso pedí estar en la Comisión de Agua también y hemos estado insistiendo las nuevas autoridades y los responsables están atendiendo ese problema, para quitar esas prácticas y a la gente se le dé el servicio al que tiene derecho”, aseguró Minerva Salcedo Baca.