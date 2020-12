CMAS Xalapa contamina río Sedeño, mientras Alcalde invierte millones para sanearlo

C. Director del portal de noticias alcalorpolitico.com



Solicito amablemente insertar a través de estas líneas una inconformidad contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, misma que depende del Ayuntamiento de la Capital del Estado, esperando que sea publicada en su prestigioso portal.



Resulta que desde hace varios meses he venido observando que dicha dependencia tiene una tubería para verter aguas negras en el río Sedeño, en el cual se han realizado obras importantes para su saneamiento y a su vez se ha construido un parque lineal, producto del esfuerzo vecinal desde hace 20 años y con la colaboración de distintas administraciones municipales que hicieron eco en la gestión ciudadana.



Dicho esfuerzo contempla construcción de una planta de tratamiento de aguas negras, áreas protegidas, acciones de reforestación, limpieza permanente por parte de vecinos y el Ayuntamiento, entre otras acciones importantes.



El pasado 30 de abril de 2019, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, inauguró obras por 2.5 millones de pesos que contemplaron tres puntos de intervención para el rescate del río Sedeño: el acceso al parque lineal, muro curvo y se edificaron banquetas; en el Módulo Quetzalcalli se construyó la plaza de acceso, un kiosko, baños secos, cilindros composteros, una bodega, una cocina con estufas Lorena, un sistema de captación de agua, así como dos invernaderos y alumbrado público y el parque urbano, un andador, juegos infantiles y lúdicos.



Sin embargo, a unos metros de una de las entradas del parque lineal, una tubería desfoga aguas negras afectando el cauce del río a rescatar y causando una gran contaminación que afecta a la flora y fauna que están en plena rehabilitación.



En la entrada mencionada, el Ayuntamiento colocó un letrero que prohíbe tirar desechos al río y es claro que esa medida no se cumple por la dependencia señalada, la cual cobra por el saneamiento pero hace lo contrario al promover o tolerar la contaminación del río, afectando las áreas de esparcimiento de las colonias vecinas del fraccionamiento Lucas Martín.



Es necesario que el Gobierno Municipal remedie lo mas pronto posible esta situación que por un lado invierte dinero público en el parque para beneficio de la ciudadanía y por otro lado, otra dependencia hace lo contrario, afectando el proyecto del parque lineal.



Atentamente,



Vecinos de Lucas Martín.