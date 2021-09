CMAS Xalapa, entre deudas, pesada nómina y corrupción; será reto para Ahued

El regidor primero del Ayuntamiento de Xalapa, Omar Rodolfo Juárez Valladares, afirmó que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) tiene finanzas sanas, aunque sufre presiones económicas al tener una nómina “muy abultada” y una deuda “muy pesada” con el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS).



En entrevista, reconoció que la gestión de Hipólito Rodríguez Herrero dejará como temas pendientes para la administración de Ricardo Ahued Bardahuil la modernización de la red e infraestructura hidráulica y la vigilancia de la corrupción “que a veces se da en campo con trabajadores que no actúan de manera muy honesta, ni institucional”.



No obstante, el presidente de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales aseguró que el próximo Ayuntamiento capitalino no recibirá “una carga” financiera en la CMAS.



“Podemos decir que si bien ahorita tenemos dificultades como una nómina muy abultada, una deuda muy pesada con BANOBRAS; las finanzas se sostienen. No vamos a dejarle una carga a la administración que entre en ese sentido”, dijo.



Juárez Valladares indicó que alrededor del 80 por ciento de los ingresos que tiene la Comisión se van para cubrir los salarios de sus empleados, otra parte se destina al pago del pasivo que arrastra con la banca pública y el restante se utiliza para operación y gasto corriente.



“Es difícil porque la CMAS sólo vive de los recursos que capta a través del cobro de los recibos. Hay pocos programas que le llegan para poder hacer obra o mejorar su infraestructura; sin embargo, estos son programas etiquetados, donde no es un recurso que pueda decir que es a libre disposición”, dijo.



Pese a ello, Omar Juárez aseguró que la Comisión pasó de tener números rojos en 2017, cuando Rodríguez Herrero asumió la Alcaldía capitalina, a tener finanzas sanas; pudiéndose corregir “algunos vicios” y “mal uso de los recursos”.



Añadió que el próximo Gobierno Municipal tendrá “retos a corregir” en la CMAS pero insistió que todos los que integran su Órgano de Gobierno se esforzaron por tener un organismo transparente, donde privara la honestidad, las buenas prácticas y el buen uso del recurso público.



“Sí hay áreas que son difíciles de vigilar porque tienen inercias de mucho tiempo, de malas prácticas, es verdad. No se pueden corregir de la noche a la mañana. Espero que quienes nos vayan a suceder retomen mucho del trabajo que se hizo y puedan profundizar en sanear la CMAS”, ahondó.



Finalmente, manifestó que el organismo “fue un gran reto para nosotros y seguramente lo va a ser para la siguiente administración”.