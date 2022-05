CMAS Xalapa fracasa con tandeos, exhiben; deja sin agua a Lomas de Casa Blanca

A quien corresponda:PresenteBuenos tardes:Como es de su conocimiento, el Ayuntamiento de Xalapa informó a la ciudadanía sobre el calendario de tandeos de cómo será distribuida el agua en las colonias que integran esta Capital; sin embargo, este calendario no ha sido respetado, ya que solo hay agua una vez a la semana o el fin de semana y con muy poca fuerza.Por lo que el vital líquido que todos utilizamos denominado agua, no sube a la azotea para que se llenen los tinacos por falta de fuerza y sólo podemos llenar botes la cual se raciona para cuando vuelve a caer de acuerdo a la calendarización, la cual es mentira.Se envió reporte a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), para informar sobre el desabasto en la colonia Lomas de Casa Blanca y su respuesta fue “debido a los problemas en la zona se enviarán pipas de apoyo para la zona”, pipas que no han llegado.Por lo que solicito su apoyo y comprensión para que esta queja salga publicada y demás habitantes reporten la falta de agua en esta ciudad, con la finalidad de que el Presidente Municipal y el director de la CMAS hagan caso a la ciudadanía, porque solo hay agua en los lugares residenciales y donde ellos viven.Pero eso sí, recibos llegan puntuales.De antemano, gracias por su apoyo en la publicación de las quejas ciudadanas.Atentamente,(...)