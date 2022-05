CMAS Xalapa niega aumento en cobro del servicio de agua potable

Aunque en redes sociales, ciudadanos de la Capital se han quejado por un supuesto aumento en la tarifa del servicio; el director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Alejandro Maupome Riaño, negó que se haya ajustado el cobro, señalando que en ocasiones se debe a que se dejó de pagar el recibo y la deuda se ha ido acumulando."Muchas de las quejas se deben a que por situaciones que no sabemos dejan de pagar uno o dos meses, entonces el recibo tiene que llegar acumulado a lo que no se ha pagado, es decir, la queja es válida pero lo que se debe analizar es por qué llegó elevado", manifestó.Al indicar que los usuarios que tienen estas deudas están obligados a pagarlas, añadió que en el caso de los que sí están al corriente y experimentaron un incremento en su pago, puede deberse a la falta de calibración del medidor del agua."Muchas veces también tenemos problemas con los medidores, los medidores necesitan tener un mantenimiento para llevarlos al laboratorio para que se puedan analizar, calibrarlos y regresarlos a su lugar, en la mayoría de las veces eso es lo que sucede", comentó Maupome Riaño.Además, enumeró que a la semana reciben directamente entre 30 y 35 quejas por el posible cobro excesivo del agua, número que reconoció es elevado.El titular de la CMAS Xalapa negó que se le esté cobrando "aire" a los capitalinos, indicando que el mecanismo del medidor impide ello, además de que según él, no hay aire en las tuberías, aunque no descartó que en ocasiones ocurra."Primero necesita recalibrarlo y a veces efectivamente se tiene que analizar el medidor, revisarlo, volverlo a recalibrar porque está bueno y ponerlo. Es probable que en algunas ocasiones se deba, no es muy común, a que jala aire porque las tuberías no tienen de dónde jalarlo ", concluyó.