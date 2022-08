CMAS Xalapa requiere titular que llegue a trabajar, no a aprender: Empresarios

La nueva persona encargada de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento deberá “llegar a trabajar y no a aprender”, exhortó el Presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X), Fernando Arana Watty.Lo anterior, tras los cambios en el organismo operador del suministro en Xalapa, por parte del presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil.“Que siga con esta encomienda de poder hacer funcionar CMAS porque se estaba colapsando por ser un área donde se ha descuidado la parte administrativa”.Reprochó el incremento de la nómina y el personal al interior de la Comisión, sin que ello implique una mejora en la infraestructura de agua.“Es urgente y necesario actualizar el drenaje y la tubería porque han tramos de Xalapa que desde que se hicieron la primera vez no se han vuelto a tomar” añadió.Advirtió que entre los retos para CMAS es garantizar el abasto, conseguir nuevas fuentes de suministro y administrar los tandeos para la ciudad de Xalapa.Refirió que en años pasados el gremio empresarial reclamó los altos costos de las tarifas de agua para Xalapa, sobre todo, por que el pago de los usuarios no reflejaba una mejora en el suministro.