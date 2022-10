CNDH emite recomendación al IMSS Veracruz puerto por diagnóstico tardío

Una mujer que derrapó su motocicleta y sufrió un golpe contundente en la espalda y el hemitórax izquierdo fracturándose una vértebra fue atendida por hospitales del IMSS en el puerto de Veracruz, cuyos doctores sólo le recomendaron descanso, así como tomar diclofenaco, paracetamol y ketorolaco.El caso fue revisado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que emitió la recomendación número 188/2022, en la que el organismo acreditó violaciones al derecho humano a la protección de la salud por un tardío diagnóstico.El accidente de la motociclista ocurrió el 19 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 22:00 horas, cuando fue trasladada de urgencias a la Cruz Roja y posteriormente a la Unidad Médica Familiar No. 57, para después ser remitida al Servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades 14 “Adolfo Ruiz Cortines”.Posteriormente la mujer fue examinada a las 03:31 horas por un médico que le dijo que solo habían sido golpes internos y que no presentaba ninguna fractura enviándola a casa, a pesar de que presentaba un fuerte dolor.Los médicos que la atendieron sólo le recomendaron poner fomentos de agua caliente por 20 minutos en cuello y tórax, ejercicios de mismas áreas.De acuerdo con el expediente, la mujer siguió sufriendo dolor en espalda y cuello, por ello el 26 de noviembre de 2021 acudió de nueva cuenta a la UMF No. 57, en donde recibió atención en el consultorio.Fue diagnosticada de una contusión en la parte anterior del tórax y esguince cervical, pero no se ordenó realizarse ningún estudio de gabinete, yéndose con la receta de medicamentos antiinflamatorios a descansar a su casa.La CNDH constató que durante cuatro meses la agraviada siguió presentando dolor con disminución en el movimiento de la parte torácica y se presentó a otra cita médica el 28 de marzo a la UMF No. 57, en donde se ordenó la realización de radiografías.Ya que el dolor continuaba agravándose, la afectada tuvo que pagar unos estudios de manera particular, advirtiendo de los resultados que desde el accidente tuvo una fractura cervical en D7 que los médicos del IMSS no identificaron.El día 31 de marzo presentó sus estudios con su médico familiar y le otorgaron su pase al médico especialista hasta el día 22 de abril de 2022.Como parte de sus revisiones, el 12 de mayo fue recibida en el módulo de columna del Servicio de Traumatología y Ortopedia de la UMAE No. 14, en donde fue examinada y le diagnosticaron “secuelas de lesión vertebral traumática no reciente consolidada”.El especialista no hizo propuestas de intervención quirúrgica y la canalizó al área de rehabilitación. Por esta razón la accidentada procedió ante la CNDH, organismo que intervino y logró que del 2 al 6 de junio de 2022 la agraviada recibiera terapias de rehabilitación en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación de la UMAE No. 14.La CNDH determinó que los trabajadores del IMSS omitieron brindar una atención médica adecuada, lo que se traduce en una violación al derecho a la protección de la salud de la agraviada. Conforme a la Guía Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de las Lesiones Traumáticas de las Columna Vertebral en el adulto en el Tercer Nivel.El organismo nacional determinó que hay evidencias suficientes para que, en ejercicio de sus atribuciones, se presente denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control para que, con motivo de las observaciones, se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra de las personas servidoras públicas involucradas.La CNDH también ordenó brindar atención médica, psicológica y de ser necesaria psiquiátrica a la agraviada, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, así como otorgar una compensación e indemnización, entre otras medidas.