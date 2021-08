CNTE no regresará a aulas; quiere a niños vacunados

A través de sus redes sociales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que todos sus agremiados, en las distintas entidades, entre ellas Veracruz, cumplirán con el inicio del ciclo escolar el próximo 30 de agosto, “de manera responsable, aunque no de forma presencial”.



Los diversos dirigentes de la CNTE ofrecieron una conferencia de prensa virtual, en la que establecieron que los 500 mil docentes que forman parte de esta agrupación sí retomarán las clases pero no de manera presencial, pues no existen las condiciones para ello.



Condicionaron el regreso presencial a que todos los niños y jóvenes de 12 años ya estén vacunados, o al menos exista un plan y que dé inicio el mismo, para su correcta inoculación.



En ese contexto, la Coordinadora llamó a los padres de familia a responder una encuesta, que empezó ayer y terminará el 21 de agosto, sobre el regreso a clases presenciales y será el próximo día 25 cuando se presenten los resultados. Dicho ejercicio, acotaron los profesores, se llevará a cabo en más de 260,000 escuelas de educación básica en el país.



En tal encuesta, se plantea de manera directa si los padres de familia están de acuerdo con el regreso presencial.



Los líderes de la CNTE reiteraron que su regreso a las clases presenciales será cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, es decir, cuando desciendan los contagios y existan los recursos necesarios en las escuelas para resarcir daños graves; así como incluir en el plan de vacunación a los niños de 12 años en adelante.