Coaccionan voto de indígenas de Zongolica para revocación de mandato, denuncian

Debido a que le han estado hablando a pobladores de Zongolica para decirles que deben acudir a las casillas el próximo 10 de abril para votar a favor de la revocación de mandato y que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador, ciudadanos de esa zona hicieron un llamado a las autoridades del INE para que sancionen esto que para ellos constituye un delito electoral.Expusieron que las autoridades creen que la gente es tonta y les han estado hablando por teléfono para decirles que, si no votan de la manera en que les dicen, perderán los apoyos asistenciales.Señalaron que hay quienes han grabado las llamadas para denunciar esto ante el INE, pues no está bien lo que están haciendo.Comentaron que en las llamadas les dicen que habrá casillas en Comalapa y Temaxcalapa, pero que la de Comalapa les queda más cerca y que ese día les avisarán en donde habrá más casillas, también les piden que lleven a sus vecinos a votar.Señalaron que en los mensajes les indican que todos los programas son gracias al presidente y si sus hijos tienen el apoyo por eso deben votar o entrará otro partido y ya no va a haber apoyos.Los pobladores indicaron que saben que los programas no se los van a quitar y que el dinero que se reparte viene de los contribuyentes y no de los gobernantes, pero "este gobierno prometió que no iba a ser igual, pero hoy hacen uso de los programas asistenciales con fines políticos y electorales".