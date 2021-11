Coapecanos buscan crear Comité para monitorear acciones del Gobierno

Un grupo de coatepecanos que buscan conformar un Comité Ciudadano para dar seguimiento a las acciones y obras del Gobierno municipal, planean ejecutar un modelo piloto en el Estado más allá de ser únicamente una organización de “relumbrón”, según las reflexiones de Humberto Flores Huerta, uno de los miembros del colectivo.Flores Huerta dijo que se siguen sumando ciudadanos a este proyecto; actualmente trabajan en los estatutos, pero falta desarrollar muchos aspectos.“Ya tenemos pláticas con algunas personas, no hemos hecho el acta constitutiva, aunque ya tenemos los estatutos, la gente se sigue sumando interesada en participar en estos comités ciudadanos para darle seguimiento al Gobierno municipal. Buscamos ser un proyecto piloto en Veracruz, pero tenemos que ser muy cuidadosos en lo que vamos a hacer, esto apenas empieza”, comentó Huerta.Con este comité se busca monitorear las acciones de la administración municipal y también a las peticiones que hace la sociedad al Estado.“No queremos caer en una organización de relumbrón o electoral, queremos que se quede y que sea por convicción y que dure cada tres años. Queremos hacerlo bien, por eso vamos lentos”, expuso.Finalmente, estimó que el comité no estará conformado para el inicio del próximo Gobierno municipal, no obstante, aseguró que sí terminará creándose.