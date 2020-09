Coatepec, en alerta por lluvias; se prevé descenso de temperatura

El director de Protección Civil en Coatepec, Luis Delfín Montané, informó que hasta el momento sólo se han registrado encharcamientos en el Pueblo Mágico; sin embargo, aseguró que se continúa en alerta pues se espera el descenso de la temperatura para las siguientes horas.



“Estamos en alerta gris, desde el domingo se hizo el alertamiento a jefes de manzana, agentes y subagentes municipales. Por el momento no ha habido reportes de daños, como lo que ocurrió el domingo 20, las máximas lluvias están en la zona de Misantla, en la zona de Martínez de la Torre, Nautla y San Rafael”, detalló.



En este sentido, refirió que se activaron dos refugios temporales en caso de que se requieran, al mismo tiempo que hizo un exhorto a la población a tener precauciones y no bajar la guardia, pues se esperan más precipitaciones.



“Esperamos más precipitaciones para la tarde-noche, no bajar la guardia, esperamos el descenso de temperatura en la tarde-noche y madrugada ya de miércoles. Los refugios temporales se activaron de manera preventiva”, finalizó.