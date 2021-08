Coatepec intentó multar a quien no usara cubrebocas; “hubo mucha molestia”: Alcalde

Aunque en Coatepec están vigentes las multas por no usar el cubrebocas en la vía pública, el alcalde Luis Enrique Fernández Peredo reconoció que no ha sido posible sancionar a quienes incumplen esta decisión implementada para frenar los contagios de COVID-19.



Por lo que únicamente se exhorta a los habitantes a acatar la disposición que aprobó el Cabildo al inicio de la pandemia el año pasado.



“Lo intentamos al inicio de la pandemia, hubo mucha molestia, mucha resistencia por parte de los ciudadanos. Se intentó no aplicarla, pero pues está vigente y en su caso se podrá aplicar desde multa, arresto, a quien no haga caso”, advirtió.



Fernández Peredo reiteró el llamado a los coatepecanos a seguirse cuidando del Coronavirus, ya que reconoció que los contagios siguen incrementándose y el municipio está en riesgo máximo.



“Está vigente el acuerdo de cabildo, porque fue un acuerdo que se tomó. No ha sido revocado”, reafirmó al apuntar que al inicio de su aprobación y antes de ser coercitivos, hubo una etapa de concienciación de la población sobre el uso del cubrebocas.



“Junto con el personal de policía y protección civil lo que hicimos es que a quien nosotros veíamos en la calle que no lo portaba, íbamos y le dábamos los cubrebocas, acudíamos y les hacíamos la invitación a que se retiraran de parque, por eso decidimos cerrarlo”, recordó.



Sobre la posibilidad de solicitar el certificado de vacunación para poder ingresar a restaurantes u otros negocios en Coatepec, expuso que aún no se ha implementado porque la vacunación va por edades y al momento la inoculación es muy fluctuante.



“Lo que sí hemos pedido es que sí tengan su monitoreo de temperatura, de gel y demás para cuidar las medidas sanitarias”, precisó.



El presidente municipal reconoció además que otro problema que favorece la dispersión del SARS-CoV-2, es que no hay un control del número de pasajeros que viajan en el transporte público que atraviesa el municipio para venir a Xalapa o retornar a otras demarcaciones circunvecinas.



“Es lo que hemos estado checando con Transporte Público, porque son ellos los que los tienen que normar y lo que nosotros hemos hecho, como autoridad municipal, es emplear la sanitización en esos transportes públicos; sin embargo, hemos pedido a los concesionarios que le digan a sus choferes que no deben subir a más de las personas permitidas”, puntualizó.