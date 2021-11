Coatepec no está en riesgo de dejar de ser Pueblo Mágico: Regidora

La regidora séptima del Ayuntamiento de Coatepec y presidenta de la Comisión Edilicia de Turismo, Dary López Andrade, aseveró que este lugar no está en riesgo de que pierda su denominación de Pueblo Mágico.En entrevista, expresó que ha estado entregando toda la documentación que pide la Secretaría de Turismo (SECTUR) Federal con relación al refrendo."En el tema de la denominación de Pueblo Mágico continuamos con todos los procedimientos que la SECTUR Federal nos solicita al área de turismo, son diferentes puntos que hay que cumplir para seguir con esta denominación", manifiestó.López Andrade añadió que hasta el momento no tienen ninguna notificación sobre la eliminación de los Pueblos Mágicos, por tanto Coatepec sigue siendo el primero de los seis que tiene la entidad veracruzana."Coatepec sigue siendo orgullosamente el primero de Veracruz, nada que preocuparse. Seguimos cumpliendo con lo que nos pide la Secretaría de Turismo, que es mantener limpias las calles, la imagen urbana, los ambulantes, el tema del comité de Pueblos Mágicos que siga vigente", enumeró.Al reiterar que desde hace meses que entregaron la información solicitada no han tenido ninguna comunicación sobre el retiro de su denominación, recordó que en los tres años de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador no se les ha otorgado recurso por pertenecer a esta red, lo cual reconoció afecta su promoción y desarrollo."Pero finalmente tenemos una partida como Ayuntamiento para la promoción, el Alcalde siempre ha estado muy pendiente del turismo porque sabe que somos un Pueblo Mágico y es una derrama económica, que es importante la promoción, así que sí tenemos un recurso para ello y para asistir a ferias y hacer intercambios de promoción", concluyó.