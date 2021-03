Coatepec no tiene fecha para recibir vacuna antiCOVID

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que aún no hay fecha por parte de la Secretaría de Salud para la jornada de vacunación contra COVID-19 en el Pueblo Mágico.



Indicó que, de acuerdo con información, primero se atenderán a los municipios más pequeños de esa región y de manera posterior será Coatepec, que cuenta con una cifra alta de población.



“Es un tema que he estado en constante llamado a la Secretaría de Salud, me han comentado que de momento en la zona están pretendiendo que sean municipios pequeños, Coatepec tiene gran población, casi todo es urbano y le están dando prioridad a ese tipo de municipios y una vez que vayan pasando esas zonas se irán acercando más a Coatepec, veo que Xalapa ya está lanzando la convocatoria desde el día de ayer, espero que estemos próximos a ser vacunados”, dijo.



Asimismo, exhortó a la población que durante esta Semana Santa eviten salir de vacaciones, pues autoridades federales prevén un repunte en los contagios.



“Hemos visto que en Coatepec se han incrementado los contagios, que las autoridades de salud prevén incremento en el mes de abril por la Semana Santa, pues se espera que la gente vaya a los centros de recreación, por eso pedir a la gente que dentro de lo posible siga las medidas, que no salga ni reciba visitas”, detalló.



El edil abundó que se llevará a cabo un operativo para esta temporada vacacional en coordinación con las autoridades estatales.



“Estamos tomando precauciones para lo que es la Semana Santa, ya estamos en estrecha coordinación con las autoridades, vamos a tener operativos, recordar que estamos en pandemia”, finalizó.