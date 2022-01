Coatepec nunca tuvo problemas con recolección de basura durante transición: Regidora

La regidora segunda del Ayuntamiento de Coatepec, Tizania Quijada López, consideró que la transición de gobierno en el municipio se llevó a cabo de forma tranquila y pacífica, sin que ninguno de los servicios públicos entrara en crisis.Expuso que, a diferencia de otras zonas donde hubo cambios de administraciones, en este Pueblo Mágico servicios como Limpia Pública, electricidad y agua potable permanecieron funcionando en óptimas condiciones durante la transición administrativa.Tampoco se detectó algún faltante de bienes muebles, como ocurrió en otros Ayuntamientos donde las administraciones municipales salientes se llevaron hasta las sillas y no pagaron las prestaciones de fin de año a los trabajadores:“Creo que la administración saliente fue respetuosa en ese sentido y no tuvimos esos inconvenientes, cubrieron todo y la verdad que es una fortuna entrar en esas condiciones”, dijo.Quijada López reconoció que la población coatepecana tiene grandes expectativas con el nuevo Ayuntamiento, por lo que en los primeros 100 días de Gobierno se atenderán necesidades prioritarias.Expuso que la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022/2025 será fundamental para atender las demandas de la población.“La ciudadanía puede estar con la certeza de que el Ayuntamiento será cercano a la gente y está por demás decir que será de puertas abiertas, porque para nosotros está muy claro que es un honor servir al prójimo y así será siempre”, detalló.Por otro lado, aprovechó para dar a conocer que en Coatepec no hubo daños mayores a causa de las fuertes ráfagas de viento que ocasionó el frente frío 19; los pocos accidentes fueron rápidamente atendidos por Protección Civil.