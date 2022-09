Coatepec ya tiene Centro de Justicia Alternativa y todavía inaugurará otro

Al señalar que ha cumplido con los compromisos adquiridos al inicio de su gestión al frente del Poder Judicial, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, adelantó que además del Centro de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) en Coatepec, se inaugurará otro más, antes de que termine su periodo en el mes de noviembre de este año.Durante entrevista posterior al evento de inauguración realizado la mañana d este lunes, Romero Cruz, dijo que el Centro en Coatepec era un compromiso con los ciudadanos de esa región.“Dijimos que íbamos a abrir un CEJAV en Coatepec y los hicimos, también dijimos que íbamos a abrir un CECOFAM y ya lo inauguramos el año pasado. El día de hoy le estamos cumpliendo a los ciudadanos de Coatepec y toda la zona conurbada, lo que se dice se cumple”, asentó la Magistrada Presidenta.De igual modo, sostuvo que continuarán trabajando para abrir otros Centros de Justicia Alternativa en el estado de Veracruz.“A lo mejor todavía me dé tiempo de abrir uno más, estamos checando en qué lugar, porque no tenemos los recursos para abrir en todas las ciudades judiciales, pero lo más que se pueda hacer, estamos trabajando para ello”, acotó.Por otra parte, y sobre su evaluación con respecto al estado de derecho en Veracruz, dijo que la entidad se encuentra muy bien, con muchas sentencias de delitos de alto impacto, lo que ha valido diferentes felicitaciones.“En Puebla vi una felicitación para Veracruz, por el primer o segundo lugar, no recuerdo bien, en sentencias del delito de secuestro”, expuso al agregar que terminará su período trabajando a marchas forzadas y espera que quien quede en su lugar, continúe con la misma labor a favor de la justicia para los veracruzanos.