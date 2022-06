Coatepec ya tiene centro de transferencia autorizado por la PMA: Alcalde

El alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, afirmó que la recolección de basura en su municipio ya está al 100 por ciento y que ahora se cuenta con un centro de transferencia, que permite separar los desechos y disponerlos adecuadamente.Dijo que esta instalación, única en el Estado, cumple con la normatividad ambiental, por lo que evita que se siga produciendo contaminación con los desechos sólidos urbanos que generan los habitantes del Pueblo Mágico."Coatepec finalmente cuenta con un centro de transferencia único en el Estado, que va a cumplir con todos los protocolos recomendados por la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), esto nos da tranquilidad porque va a cumplir con todas las normas para no contaminar el medio ambiente", comentó.Andrade Rivera reiteró que la recolección de los residuos en su demarcación está al cien por ciento, brindándole el servicio a toda la población coatepecana."Este centro de transferencia está por el camino a Las Trancas, cumple con las normas, no hay viviendas alrededor. Es una empresa particular que se compromete a hacer todo este trabajo, no le cuesta nada al municipio que haga toda esa inversión", aseveró el munícipe.Detalló que a la empresa únicamente se le paga por el servicio de recolección "momentáneo" y el procedimiento que realiza consiste en instalar una membrana que evita que todos los lixiviados se vayan al subsuelo y con un desnivel se dirigen a un canal que desemboca en un biodigestor."Y posteriormente una empresa que ellos contraen va a ir a succionar todos esos desechos y ya darles un destino y los residuos sólidos se están trasladando al relleno sanitario de Altotonga", puntualizó Raymundo Andrade Rivera.