Coatzacoalcos actualizó estrategia de Mando Único por cambio en SSP

El convenio de Mando Único en Coatzacoalcos tuvo que ser actualizado luego del cambio de titular en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), confirmó la Síndica de Coatzacoalcos, Ana Bertha Hernández Aguilar.Recordó que éste se firmó en octubre y actualmente ya se implementa en el puerto, mismo que involucra la participación de la SSP y la Policía Municipal.La edil aseguró que “aunque no lo crean” se está trabajando y haciendo todo lo que está al alcance de las autoridades para dar la seguridad pertinente a los porteños.“El mando único, yo le llamaría convenio, se firmó. Hay cosas que no están a nuestro alcance en cuanto a seguridad, pero estamos trabajando aunque no lo crean. Se firmó en octubre, pero como hubo cambio de titular y todo eso hubo que actualizar. Ya están aquí. Este esquema se trabaja desde hace años, sólo fue una actualización”, declaró.En el marco de los eventos navideños venideros, insistió que se tomarán todas las precauciones para que todo salga bien.“Vamos a tomar todas las precauciones en cuanto a tránsito, protección civil, policía”, dijo.En este sentido pidió a la población hacer equipo con el Gobierno para los temas de seguridad en la ciudad.“Esto de la ciudad la debemos cuidar, agradecemos a los ciudadanos que colaboren, el Ayuntamiento no puede resolver todos los problemas. Cualquier situación de peligro que avisen oportunamente y hagamos equipo”, finalizó.