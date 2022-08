Coatzacoalcos se queda sin semáforos; alistan plan para repararlos

En los últimos años han desaparecido varios semáforos en la ciudad y hasta el momento nadie parece poder repararlos.Ante la situación, este viernes 5 de agosto se presentará el proyecto a las autoridades municipales para modernizarlos.Como ejemplo está el del cruce de la calle Hidalgo y Guerrero que ya no existe.En José Lemarroy y Avenida Universidad no funciona desde hace meses, el de Abraham Zabludovsky no opera en este momento, algunos como el ubicado en Bravo y Zaragoza los sostiene un alambre, así como el de Revolución y 16 de Septiembre.Varios del malecón costero salen de operación apenas comienza a llover, los postes que los sostienen son endebles y están a punto de caerse por el daño que les provoca el salitre.En fechas recientes, el Tecnológico Nacional de México de Coatzacoalcos, presentó la iniciativa para modernizar el sistema de semaforización del puerto, pero ahora de nueva cuenta se presentará uno nuevo.La regidora con la Comisión de Tránsito y Vialidad, Patricia Hong Hernández, precisó que, de aprobarse la propuesta, la inversión para rehabilitarlos será del 50 por ciento por parte del Ayuntamiento y la otra mitad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Reconoció que cada día hay uno o dos semáforos que no funcionan en la ciudad, convirtiéndose en un caos para los conductores.“Tránsito del Estado está en la postura de que se deben reparar, pero necesitan el apoyo porque es mutuo, Gobierno del Estado con el Gobierno municipal”, dijo.No descartó que la Delegación de Tránsito pase a convertirse en una dependencia municipal, pero aclaró que ya existe un convenio para que parte de las multas e infracciones pasen a tesorería.