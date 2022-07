Coatzacoalcos tendrá nuevo panteón

En la colonia Teresa Morales es donde se asentaría el nuevo panteón de la zona urbana de Coatzacoalcos, siempre y cuando la Jurisdicción Sanitaria XI le dé el visto bueno.Debido a que en los 3 panteones que tiene la ciudad (sin contar el de Villa Allende y Mundo Nuevo) solo queda el 5 por ciento de espacios disponibles para sepultar, lo que representa aproximadamente otros 6 meses de actividad; en ese sentido, autoridades municipales han dado rapidez a la búsqueda de áreas óptimas para inaugurar un nuevo camposanto.Con anterioridad, se planteó un proyecto para tener más espacios dónde sepultar como ampliación del panteón en Lomas de Barrillas; sin embargo, esto no se concretó pues los alrededores son áreas protegidas.Mayra Gutiérrez, la regidora con la comisión de panteones, dijo que ha ayudado mucho el haber comenzado a utilizar algunos pasillos de los panteones, pero también el que haya familias que re utilizan los espacios que ya tienen."Estamos en eso, no está concreto, ya lo tenemos pero no ha sido autorizado porque tiene que ser supervisado por la Jurisdicción, entonces es una propuesta que hace el Ayuntamiento en los predios de la Teresa Morales y el fraccionamiento Jardines de California, pero se debe cumplir con ciertos lineamientos del sector salud y obras públicas que hacen un estudio de topografía, hacen estudio del terreno por los lixiviados de la descomposición de los cuerpos. Desde el inicio de la administración andamos con eso y estamos a expensas de esos estudios", reveló.Este proyecto podría concretarse hasta el próximo año, sin embargo, en caso de que no se apruebe por la Jurisdicción Sanitaria, se deberá comenzar de nuevo a buscar otro lugar dónde abrir un panteón.En Villa Allende también se inaugurará un nuevo panteón, ahí la colonia elegida para asentarlo fue la Fonapho. En este caso ya se cuenta con los permisos, solo falta la aprobación del Congreso."También tenemos el mismo problema en Allende porque ya llegó a su límite también, ahí tenemos de propuesta los terrenos de Fonapho, ahí ya llevamos más avance porque ya los trámites están en Xalapa para que el estado autorice y una vez que autorice, arrancamos".Por su parte, en el camposanto Mundo Nuevo, donde también quedan pocos espacios, se hará una ampliación del área existente."Aquí tenemos también el problema, pero un poquito más resuelto porque hay terrenos, aquí se continuaría, se ampliaría, pero donde sí serán nuevos son los de Coatzacoalcos y Villa Allende", finalizó Gutierrez.